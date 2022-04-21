Behzat Uygur’un isyanı

Oyuncu Behzat Uygur, kendisinden sürekli kız arkadaşları için video çekmesini isteyen hayranının mesajlarını ifşa etti. Mesajları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım" diyerek tepki gösterdi.

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Yıllar önce yayınlanan ‘Şahane Pazar’ programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

“SENİN İLİŞKİLERİNE PRODÜKSİYON MU YAPACAĞIM”

Uygur’un bir hayranı oyuncuya sürekli “Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?” diye mesajlar göndermeye başladı. İ

İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişiyi bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engelledi.

Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden oyuncu, “Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?” diyerek tepki gösterdi.

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