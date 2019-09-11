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Bekir Aksoy, Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi
Bekir Aksoy, Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi
Bekir Aksoy dün akşam sessiz sedasız bir şekilde oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi. Sade bir düğünle evlenen çift, yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı...
Magazin 11 Eylül 2019 - 08:11

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, tiyatro oyuncusu Nazife Oğlakçıoğlu ile dün akşam dünya evine girdi. Sade bir törenle evlenen çifti yakınları yalnız bırakmadı. Aksoy ve Oğlakçıoğlu, bir mekanda kutlama yaptı.
Bekir Aksoy gecenin ilerleyen saatlerinde eşine bir de şarkı söyleyerek aşkını dile getirdi. Bu duygusal anlar ise oyuncu Çiçek Dilligil’in kamerasına yansıdı. Dilligil düğünle ilgili görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, Aksoy’un hayranlarına da müjdeli haberi vermiş oldu…

 