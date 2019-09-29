Bekir Aksoy ve eski eşi Nişantaşı’nda pişti oldu

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre yan yana mekanlarda oturan eski karı koca birbirlerini görmezden geldi. Bekir Aksoy eski eşine nispet yaparcasına hamile olduğu ortaya çıkan eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile el ele romantik anlar yaşadı. Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu ise bu anlarda cep telefonuyla ilgilendi. Bir ara Derya Çavuşoğlu yanındaki arkadaşıyla şakalaşırken Bekir Aksoy'un hamile eşi Nazife Oğlakçıoğlu ise masaya vurarak tempo tuttu. Derya Çavuşoğlu daha sonra mekandan ayrılıp tek başına yürümeye başladı.

HAMİLELİK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Derya Çavuşoğlu'nun ardından Bekir Aksoy ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu da el ele oturdukları mekandan ayrıldı. Geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturan Bekir Aksoy'un eşinin hamile olduğu gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu konuyla ilgili soruyu geçiştirdi ve “Bunlar ayak üstü konuşulacak konular değil. Çocuk varsa da yoksa da o bizi ilgilendirir” dedi. Aksoy eski eşiyle yaşanan pişti olayını ise “Evet, gördük ama normaldir. O benim oğlumun annesi… Benden çok eşimin tavrı önemli… Onun için de bir sıkıntı olmadığına göre problem yok” dedi.

