Beklenen konuşma gerçekleşti! İşte Survivor’da Sercan ile Nisa arasındaki konuşma…

Survivor 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanan oyun sonrasında milyonların merak ettiği Sercan ile Nisa arasındaki konuşma gerçekleşti. Aşk iddialarıyla günlerdir konuşulan ikili arasında hangi konuşmaların geçtiği merak ediliyordu. İşte Survivor'da Sercan ile Nisa arasında geçen diyalog...

Survivor 2020’nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bir süredir Sercan ile Nisa arasındaki gelişmeler dikkat çekiyordu. Özellikle açık arttırma oyununda Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest çok konuşulmuştu. Bu akşam ise beklenen konuşma gerçekleşti. İşte Sercan ile Nisa arasında geçen konuşma…

SERCAN İLE NİSA KONUŞTU!

Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanda Sercan ile Nisa’nın konuştuğu görüntüler paylaşılmış ve yarışmayı takip edenler ikili arasında neler konuşulduğunu merak etmişti. Bu akşamki yeni bölümde Sercan ile Nisa beklenen konuşmayı gerçekleştirdi. İşte ikili arasında geçen diyalog;

Sercan Gel gel.

Nisa: Ne oldu?

Sercan: Ne yapıyorsun.

Nisa: İyi, hep aynı.

Sercan: Şimdi şöyle bir şey. Bu açık arttırmada hani biraz jest falan yaptım.

Sercan: O oyunda da kaybettin bir de. Üzüldüm açıkçası.

Nisa: Biliyorum. Havuza yanıma geldin. O an ama sinirlerim biraz gitmişti. Senin olduğunu bile fark etmemiştim.

Sercan: Biliyorum. Zaten büyün oyunlarda öylesin. Onun da farkındayım.

Sercan: Yani senin için bir sakıncası var mı, yok mu o konuda. Tabii bir de Survivor’dayız sonuçta bir şeyin içindeyiz. İnsan böyle duygusal bir şey de yaşıyor. Kendi içinde ne bileyim farklı yani. Normal hayatından çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Yani sen ne düşünüyorsun? Ne şey yapıyorsun?

Nisa: Teşekkür ederim her şey için de.

Secan: Zaten şey, arkadaş.

Nisa: Arkadaş olarak.

Sercan: Aynen öyle. O yüzden zaten konuşalım istedim.

Nisa: Cheesecake’i verdiğin için sağol. Yine teşekkür ederim.

Sercan: Ben teşekkür ederim. O yüzden şey normal, yarışalım sadece.

Nisa: Öyle zaten. Böyle bir şey yok yani. Herkesi nasıl görüyorsam öyle. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert abi de öyle. Yani herkes eşit.

Sercan: Tamam. Sıkıntı, yok anlaştık.