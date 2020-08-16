Beklenmedik İhanet konusu ne? Beklenmedik İhanet oyuncuları kimler?

Başrollerini Ekin Cheng ve Jordan Chan’in paylaştığı filmide eski paralı askerler son bir iş için tekrar bir araya gelir ancak bu kez içinden çıkılması güç bir olayın içerisinde kendilerini bulurlar. İşte Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları…

BEKLENMEDİK İHANET KONUSU

Bir grup eski paralı asker, son bir iş için tekrar bir araya gelirler. Amaçları bir kamyon ilacı çalıp, ilaçları mülteci kampındaki insanlar için kullanmaktır. Fakat çaldıkları kamyon altın yüklü çıkınca içlerinden birinin hain olduğu anlaşılır. Hainin kim olduğunu bulup durumu düzeltmek ise büyük bir fedakârlık gerektirecektir.

BEKLENMEDİK İHANET OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Cheng, Jordan Chan, Michael Tse yer alıyor.