Bekleyiş sürüyor… Babil yeni bölüm ne zaman?

Babil yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Aralarında Babil dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Peki Babil yeni bölümü ne zaman belli mi?

Virüs salgını dizileri de vurdu. Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün tekrarı izleyicilerle buluşacak. Babil yeni bölüm ne zaman?

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair açıklama ise henüz gelmedi.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?