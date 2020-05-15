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Bekleyiş sürüyor… Babil yeni bölüm ne zaman?
Bekleyiş sürüyor… Babil yeni bölüm ne zaman?
Babil yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Aralarında Babil dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Peki Babil yeni bölümü ne zaman belli mi?
Magazin 15 Mayıs 2020 - 19:21

Virüs salgını dizileri de vurdu. Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün tekrarı izleyicilerle buluşacak. Babil yeni bölüm ne zaman?

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair açıklama ise henüz gelmedi.

Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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