Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları… Belalı Tanık filminde kimler oynuyor?

Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Belalı Tanık filminde hangi isimler rol alıyor? İşte 2017 yapımı olan Belalı Tanık filmi hakkında merak edilenler...

Komedi ve aksiyon içeriğiyle dikkat çeken Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları merak konusu. Belalı Tanık filminde hangi isimler rol alıyor sorusunu birçok izleyici merak ediyor.

BELALI TANIK KONUSU VE OYUNCULARI

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce’nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes’un üstlendiği filmde senaryo Tom O’Connor’a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Ryan Reynolds

Rolü : Michael Bryce

Samuel L. Jackson

Rolü : Darius Kincaid

Gary Oldman

Rolü : Vladislav Dukhovich

Salma Hayek

Rolü : Sonia Kincaid