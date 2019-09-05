Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları… Belalı Tanık filminde kimler oynuyor?

Komedi ve aksiyon içeriğiyle dikkat çeken Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları merak konusu. Belalı Tanık filminde hangi isimler rol alıyor sorusunu birçok izleyici merak ediyor.
BELALI TANIK KONUSU VE OYUNCULARI
Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce’nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes’un üstlendiği filmde senaryo Tom O’Connor’a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.
BELALI TANIK OYUNCULARI
Ryan Reynolds
Rolü : Michael Bryce
Samuel L. Jackson
Rolü : Darius Kincaid
Gary Oldman
Rolü : Vladislav Dukhovich
Salma Hayek
Rolü : Sonia Kincaid