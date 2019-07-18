Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu…

Belalı Tanık, Samuel L. Jackson ve Ryan Reynolds’ın başrollerinde yer aldığı aksiyon ve komedi dolu film olarak izleyicilerin karşısında çıkıyor. Belalı Tanık filmi konusu, oyuncuları ve merak ettiğiniz detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Belalı Tanık, sinemanın ardından televizyonda seyircilerle buluşacak. Başrolünde Samuel L. Jackson ve Ryan Reynolds'ın yer aldığı film komedi ve aksiyon sahneleri ile beğeni topluyor. İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce (Ryan Reynolds), daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid’i (Samuel L. Jackson) Londra’dan alıp Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Yönetmenliğini Patrick Hughes’un üstlendiği filmde senaryo Tom O’Connor’a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.