Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Belçikalı model Anthonia Rochus şiddeti fotoğraflarla belgeledi
Belçikalı model Anthonia Rochus şiddeti fotoğraflarla belgeledi
Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan ilişkisinin nasıl kâbusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.
Magazin 7 Ekim 2020 - 16:31

Belçikalı model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.

Belçika’nın Lier kentinde yaşayan model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin “Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde” sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Rochus, eski erkek arkadaşıyla iki yıl önce tatilde tanıştığını, ‘ilk görüşte aşık’ olduğunu ve ‘hemen birlikte yaşamaya başladıklarını’ söyledi.

POLİSE BAŞVURDU

Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.

Rochus, sevgilisinden 20’nin üzerinde şiddet gördüğünü ifade ederek, “Sonunda hikayemi anlatacak cesareti buldum” diye konuştu.

Öte yandan polisin Rochus’un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı. (DHA)

İşte Belçikalı modelin paylaştığı fotoğrafların diğerleri…


Son güncelleme: 16:48 - 07.10.2020
Etiketler