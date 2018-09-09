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Belçim, alyans konusunda son noktayı koydu
Belçim, alyans konusunda son noktayı koydu
Zaman zaman hakkında, oyuncu ve yönetmen eşi Yılmaz Erdoğan'la arasının kötü olduğuna dair haberler çıkan oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan'dan alyans açıklaması.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Eylül 2018 - 09:55

Oyuncu Belçim Bilgim Erdoğan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Rol aldığı yabancı sinema filmi ‘Komplo'nun çok beğenildiğini ifade eden Bilgin Erdoğan, “Herkes çok beğendi. Güzel ve önemli bir film olduğunu söylediler. Yılmaz henüz izlemedi. En çok onun ne söyleyeceğini merak ediyorum. Siz sorun ona görürseniz.” dedi.

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İstanbul-yurtdışı arazında sürekli gidip gelmeye devam edeceğini söyleyen Bilgin Erdoğan, “Şuan için kesinleşen bir proje yok. Olunca söylerim” diye konuştu.

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Son olarak alyans takmadığı görülen güzel oyuncu, bunun sorulması üzerine “Evlendiğimiz ilk yıldan beri yüzük takmıyoruz. Aslında hiç takı takmayı sevmiyorum” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 09:57 - 09.09.2018
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