Belçim Bilgin Behzat Ç. için stüdyoda

Uzun yıllar sonra dijital platformda yayın hayatına başlayan ve 19 Eylül’de sezon finali yapan Behzat Ç. dizisi son bölümünde bir sürpriz yapmış ve önümüzdeki sezonda kadrosuna Belçim Bilgin’in de katılacağını müjdelemişti. Bilgin sosyal medya hesabından yeni macerasıyla ilgili olarak paylaşımda bulunmuş ve “Bu bölüm itibari ile Hayat Behzat Ç.'de” ifadeleri üzeriden dizinin yeni sezonunda boy göstereceğini açıklamıştı.

BİLGİN’DEN YENİ PAYLAŞIM

Güzel oyuncu Belçim Bilgin, verdiği bu müjdenin ardından bu defa yeni bir paylaşımda bulundu ve bir pavyon şarkıcısına hayat vereceği yeni karakteri için yaptığı hazırlıkla ilgili bir video paylaştı. Stüdyoda dizide söyleyeceği şarkıların kayıtlarını yaptığı görülen Bilgin, sesiyle de meslektaşlarının ve hayranlarının beğenisini kazandı.