Beren Saat ve Belçim Bilgin DJ Maga ile tatilde aynı mekanda görüntülendi

Bir süredir DJ Maga ile sevgili oldukları iddia edilen Beren Saat'in, İzmir'de arkadaşlarıyla tatil yaparken çekilen görüntüleri gündeme damga vurdu. Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu ile Çeşme'ye giden Saat, meğer tatilde yalnız değilmiş. Maga'nın, ünlü oyuncu ile aynı ortamda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Beren Saat’in DJ Maga ile fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüş, Saat konuyla ilgili suskunluğunu uzun süre korumuştu. Ancak geride bıraktığımız akşam bir mekan çıkışı son derece samimi ve sempatik hareketlerle çevresine gülücükler dağıtan Beren Saat, Maga ile samimi görüntüler sergileyen kişinin kendisi olduğunu doğruladı.

Muhabirlerin ‘Fotoğraftaki kişi siz miydiniz’ sorusuna ‘Evet, evet o kişi bendim’ diye cevap veren Saat’in, sırttan çekilmiş fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu da böylece iddia olmaktan çıkmıştı.

Beren Saat’in bu itirafından sonra ise, İzmir’de Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu ve arkadaşlarıyla tatil yapan Beren Saat’in, DJ Maga ile aynı ortamda olduğuna dair şok fotoğraflar ortaya çıktı.

BİRLİKTE TATİL YAPMIŞLAR

Beren Saat geride bıraktığımız ay, arkadaşlarıyla çıktığı tatili bol bol Instagram hesabından paylaşmış ve neşeli halleriyle dikkat çekmişti. Ancak yeni ortaya çıkan görüntüler Beren’in bu tatilde yalnız olmadığını ve Maga ile birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Belçim Bilgin’in de Maga ile sohbet ederken çekilmiş görüntülerinin olması Beren ile Maga’yı Belçim’in tanıştırdığı iddialarını doğrular nitelikteydi.

Zira geçtiğimiz hafta Belçim Bilgin, kendisine yöneltilen ‘Beren Saat ile Maga’yı siz mi tanıştırdınız?” sorusuna “Beren’in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar? Hiç haberim yok. Sizden duyuyorum” diye cevap vermişti…