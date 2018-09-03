Belçim Bilgin Erdoğan kocasının filmiyle ilgili tüyo verdi

Oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, oğlu Rodin ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Oğluyla mağazaları dolaşıp yemek yiyen Bilgin Erdoğan, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okul alışverişi yaptıklarını belirten Bilgin Erdoğan, kısa bir süre önce eşi Yılmaz Erdoğan'ın son filmi ‘Organize İşler 2'nin setini ziyaret ettiğini söyledi.

Çekimlerin bittiğini açıklayan Belçim Erdoğan, “Uzun bir çalışmanın ardından güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Aksiyonu bol, hareketi bol… Film çıkınca hep birlikte izleyeceğiz” diye konuştu.

Futbolu sevdiğin ifade eden Rodin ise, “Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. En sevdiğim futbolcu Messi… Ronaldo kendini beğenmiş, egolu onu sevmiyorum” dedi.



