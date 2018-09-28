Belçim Bilgin Erdoğan, sevişme sahneleri hakkında konuşmak istemedi

Belçim Bilgin Erdoğan , önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Rol aldığı 'Komplo' filminde yer alan cesur sahneler sorulduğunda ise güzel oyuncu "Ayıp oluyor, siz büyütüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan yağmurlu havadan kaçıp kendisini alışveriş merkezine attı. Mağazaları gezen Belçim Bilgin Erdoğan'ın soğuk havalara karşı kat kat giyinmesi dikkat çekti.

“ARKADAŞLAR AYIP OLUYOR”



Çıkışta basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Belçim Bilgin Erdoğan oynadığı ‘Komplo’ filmideki sevişme sahneleri ile ilgili sorulara “Arkadaşlar sizin büyüttüğünüz kadar abartılı bir şey yok bunu sormanız her anlamda ayıp oluyor” cevabını verdi. Koşar adımlarla uzaklaşan Belçim Bilgin Erdoğan'ın ayak serçe parmağındaki sargı dikkatlerden kaçmadı.

