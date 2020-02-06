Belçim Bilgin moda dünyasına adım atıyor

Ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Bilgin, Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi ile ilgili konuştu ve “Çok güzel bir film. Ben de çok beğendim” dedi. Filmin kadrosuna katılan Nesrin Cavadzade ile ilgili de yorumda bulunan oyuncu “Nesrin Hanım’ın oyunculuğunu çok beğendim, bayıldım. Hatta hepsini çok beğendim” dedi. Sohbet esnasında gözlüklerini muhabirlere gösteren Bilgin, “Yakında bir gözlük koleksiyonu çıkartacağım. Her şey hazır. Bahar gibi piyasada olacak. Bir gözlük markasına danışmanlık verdim” dedi.



Elçin Sangu’nun yaptığı ”Zengin ve pahalı ameleleriz biz” açıklaması hakkında da yorum yapan “Hiç duymadım… Elçin de yıllar dizi yapıyor ve onun yorgunluğuyla da böyle birşey söylemiş olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. İşimi hassasiyetle ve aşkla yapmaya çalışıyorum. O yüzden de pek ortalarda görünmüyorum. Bekliyorum, aşkla istediğim bir şey proje çıkarsa kabul ediyorum” dedi.