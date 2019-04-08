Belçim Bilgin oynadığı en iyi rolü açıkladı

Sevenlerinin sorularına yanıt veren Belçim Bilgin mutluluğun tanımını bu sözlerle yaptı. “Mutlu olmak için herkes bir sebep arıyor. Kimi zengin olmak istiyor kimisi başka bir şey. Aslında mutlu olmak için baharın gelmesi bile yeter. Ben hep pozitif düşünüyorum” ünlü oyuncu ‘Çocuğunu nasıl mutlu edersin?’ sorusuna; “Biz mutlu olmadan çocuklar mutlu olmuyor. Uçakta da denilir ya, önce kendi maskenizi, ardından çocuğunuzun maskesini takın diye. Önce kendimizi mutlu edebilmeliyiz”

“ANNE OLMAK BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ”

Yılmaz Erdoğan’dan olan oğlu Rodin’in dünyaya gelmesinden sonra hayatının değiştiğini dile getiren Bilgin, “Anne olmak bana çok şey kattı. Bütün önceliklerim değişti. Daha önce kendinizi koyduğunuz yere anne olunca çocuğunuzu koyuyorsunuz. Çok değiştirdi beni” dedi. Bilgin sözlerine, “Ben Rodin'den önce hiç kavga etmeyi bilmiyordum. Çocuklara otorite kurmak gerekiyormuş. Ben bunu kuramadığım için dinletemiyorum. O beni kızdırdığında Rodin ben kavga etmeyi bilmiyorum diyorum. Anneden daha çok arkadaşım” diyerek devam etti.

YAPIMCI OLUYOR

Eylül ayında bir diziye başlayacağını da sözlerine ekleyen oyuncu, “Yapımcılıkla ilgili hayallerim var. Bir sinema ve dizi projem var. Oyuncu olarakta Eylül ayında bir diziye başlayacağım” diyerek yapımcılığa soyunduğunun sinyalini verdi. ‘Hayatınızın rolü nedir?’ sorusunu yanıtlayan Belçim Bilgin, “Annemin Yarası'nda savaş yıllarında tecavüze uğramış bir kadını oynadım. Hayatımda oynadığım en iyi rol o oldu. Çektiği acıları yüreğimde hissettim. Ondan sonra istediğim bir karakter olmadı. O yüzden yapımcı olmaya karar verdim. Çünkü biz oyuncular olarak kendi ipimizi yapımcılara yönetmenlere vermiş durumdayız. Bunun için yapım tarafına geçmeyi düşündüm” diyerek sözlerini noktaladı.