Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo alışverişte…

Oyuncu Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte önceki gün alışveriş için geldikleri bir AVM'de görüntülendi. Eski eşinin olduğu otelde sevgilisiyle tatil yapan ve pek çok yerde haberleri çıkan Belçim Bilgin konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

Günün erken saatlerinde baş başa alışverişe çıkan ikilinin ilk durağı bir telefon mağazası oldu. Burada yeni ürünleri çıkan ürünleri inceleyen ve çalışanlardan bilgi alan ikilinin, sonrasında yemek yedi.

Yeni sezondan itibaren Hekimoğlu dizisinin kadrosunda yer alacak olan Bilgin, “çekimlerimiz başladı. Harika bir ekip ve harika bir set ortamı var. Her şey çok keyifli ve çok güzel gidiyor” açıklamasında bulundu. Sevgilisi ile baş başa öğlen yemeği yiyen Belçim Bilgin ve sevgilisinin keyifleri de bir hayli yerindeydi.