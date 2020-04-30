Belçim Bilgin’den ‘Dünya Dans Günü’ paylaşımı

Oyuncu Belçim Bilgin, evinde karantina altında bulunan ünlüler arasında yer alıyor… Oyuncu dün akşam, 'Dünya Dans Günü' olması nedeniyle Instagram hesabından bir video paylaştı.

Farklı zamanlarda yaptığı dansları bir araya getiren oyuncu, takipçilerini keyiflendirdi. Dans ederek evde moral bulan oyuncu, sempatisi ile hayranlarından övgüler aldı.

Saç rengini de değiştiren oyuncunun bazı hayranları paylaştığı videonun altına hangi renk olduğunu sordu. Enerjisinin yüksekliği ile dikkat çeken Belçim Bilgin, günü keyiflendiren isimlerden birisiydi.

Salgın öncesinde Hekimoğlu dizisine katılacağı bilinen oyuncu, Behzat Ç.'den sonra bir kez daha dizi şanssızlığı yaşadı. Behzat Ç.'nin ilk sezonunda son bölümde yer alan Belçim Bilgin, Hekimoğlu dizisinde sete çıkamadan çekimler durdurulmuştu.