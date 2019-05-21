Belçim Bilgin’den eski eşi Yılmaz’a öpücüklü emoji

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan çifti 2006’da başlayan evliliklerini geçen aralık ayında tek celsede anlaşmalı olarak noktalamıştı. Adalar Adliyesi’nde gerçekleşen boşanma davasının haberini basınla ilk paylaşan isim Yılmaz Erdoğan olmuştu.

BELÇİM’DEN ŞAŞIRTAN HAMLE…

Yeniköy’deki bir balıkçı çıkışı görüntülenen Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin “Belçim Hanım’la Çağlayan Adliyesi’nde boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Haber doğru da adliye yanlış” karşılığını vermiş ve ardından da “Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık” açıklamasını yapmıştı. Rodin Nazım adında bir oğulları olan çiftten Yılmaz Erdoğan boşanma protokolüne göre Belçim Bilgin’e ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra İstanbul’daki ev ile Bodrum’daki yazlığı vermişti. Belçim Bilgin’den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Bilgin, Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına kalpli öpücük emojisi bıraktı. Bilgin’in bu hareketine beğeni yağdı.