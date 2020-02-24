Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Belçim Bilgin’den film açıklaması
Belçim Bilgin’den film açıklaması
Başarılı ve güzel oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün oğlu Rodin ile birlikte gittiği bir AVM'de görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Şubat 2020 - 07:48

Rodin’in yakın bir arkadaşının da eşlik ettiği ikili, hafta sonunu baş başa geçirdi. Oğlu ile birlikte bir süre mağazaları dolaşan Belçim Bilgin, akşam saatlerine doğru da meydan katında bulunan bir restoranda Rodin ve arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yedi. 28 Şubat tarihinde yeni filmi ‘Acı Kiraz’ ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Belçim Bilgin, ” harika bir ekiple, güzel bir film çektik. Hikayesi çok farklı özel bir film oldu. Umarım zaman ayırıp giden izleyicimiz de filmi beğenir. ” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERBelçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı şiir için 'Ruhuma dokundu' dedi
Etiketler