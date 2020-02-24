Belçim Bilgin’den film açıklaması

Rodin’in yakın bir arkadaşının da eşlik ettiği ikili, hafta sonunu baş başa geçirdi. Oğlu ile birlikte bir süre mağazaları dolaşan Belçim Bilgin, akşam saatlerine doğru da meydan katında bulunan bir restoranda Rodin ve arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yedi. 28 Şubat tarihinde yeni filmi ‘Acı Kiraz’ ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Belçim Bilgin, ” harika bir ekiple, güzel bir film çektik. Hikayesi çok farklı özel bir film oldu. Umarım zaman ayırıp giden izleyicimiz de filmi beğenir. ” açıklamasında bulundu.