Belçim Bilgin’den politik sevişme

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Belçim Bilgin'in politik-dram filmi ‘Komplo' gösterime girdi. Filmde Iraklı tercüman Nashim'i oynayan Belçim Bilgin ile BM temsilcisi Michael'ı oynayan Theo James arasında 1 dakikalık sevişme sahnesi yer alıyor.

”ARAPÇA KONUŞMAK İÇİN DERS ALDIM”

Filmde ‘Nashim’ adlı bir tercümanı canlandıran oyuncu, ”Filmde İngilizce ve Arapça konuşuyorum. En büyük çalışmayı dil konusunda yaptım. İngilizce zaten biliyorum ama ilk kez bir filmde İngilizce konuşarak oynadım. İngilizce’de aksanla ilgili bir kaygım yoktu. Zaten Iraklı bir kadın olduğu için aksana ihtiyacım yoktu. Ama Arapça konuşmak için ders aldım, önemli bir mesai harcadım. Filmin çok beğenildiğini belirten Bilgin, “Yılmaz (Erdoğan) henüz izlemedi. Eşimin ne söyleyeceğini çok merak ediyorum” dedi.