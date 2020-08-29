Belçim Bilgin’den vefatın ardından ilk paylaşım

Oyuncu Belçim Bilgin, birkaç gün önce anneannesinin vefatı ile sarsılmış ve acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Bilgin, yaşadığı bu kaybın üzerinden bir süre geçtikten sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

Hekimoğlu dizisinin yeni sezonunda ekrana gelecek olan oyuncu, yeniden izleyicisi ile bir televizyon dizisinde buluşacak olmanın keyfini sürüyordu. Bir süre önce çekimlere katılan ve dizinin yeni sezon fragmanında da görünen Belçim Bilgin, bu heyecanlı günlerinde kötü bir haberle sarsıldı.

Bilgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok sevdiği ve Dade Müslime diye seslendiği anneannesinin vefat haberini vererek duygusal bir yazı kaleme aldı. Anneannesini Ankara'da sonsuzluğa uğurladıktan sonra içindekileri döken oyuncu, duygularını sevenleriyle paylaşmıştı.

Pek çok kişi Belçim Bilgin'in acı kaybı üzerine ona sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajlarını ilettiler. Bilgin yayınladığı mesajda şunları yazmıştı:

“Benim biricik anneannem öldü dün… Dade Müslime'min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık.. Aile ağacından ilk kayıp, içimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini .. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende.. Güzelliği dillere destan dadem! Gözlerindeki ışık sade; saflıktan, sevgiden, iyilikten, masumiyetten… Senin sevginden nasibini alan onca insan! Maskelerin yarıladığı yüzler, hüznü kapamaya yetmiyor. Yokluğun hiçbir şeye benzemiyor.. Hala çok güzel, ölüm örtememiş .. Türkülerin bize emanet.. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Paylaştığın sonsuz sevgi için teşekkür ederim. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel dadem, güzel anneannem.”

Belçim Bilgin, dün de kendisine baş sağlığı dileyenlere teşekkür etmek için bir mesaj yayınladı. Yaşam ve ölüm ile ilgili düşüncelerini de paylaşan oyuncu, şunları yazdı:

“Yaşam vs Ölüm; hayatı daha anlamlı kılan şey bir gün son bulacak olması! Form değiştiriyor; bir fikir, sevgi, enerjiye dönüşüyoruz, aslında cevabını ölümlü kimsenin bilemediği en gizemli soru ama bildiğimiz bişey var! Elimizdeki en değerli şey “şu an” ve sevdiklerimiz yanımızdayken sevgimizi paylaşmak, emek vermek hesapsızca… Acımı paylaşmak için gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum her birinize”