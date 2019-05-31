Belçim Bilgin’in erkek filtresi

Yılmaz Erdoğan ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra kendisini işlerine veren ve magazin camiasında da pek fazla görünmeyen Belçim Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini merak eden takipçilerini bilgilendiriyor. Çoğu zaman keyifli paylaşımlara imza atan Belçim Bilgin yaptığı son paylaşımda ‘cinsiyet ve yaş değiştiren filtre’ akımına dahil olduğunu gösterdi. Instagram hesabının hikaye kısmından kendisini erkek olarak gösteren filtre ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Belçim Bilgin bu karenin üzerine ‘Eee ne dersiniz?’ sorusunu eklemeyi de ihmal etmedi.