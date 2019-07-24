Belçim Bilgin’in sarışın hali Sıla’ya benzetilince…

Oyuncu Belçim Bilgin 'Studio 11' adlı derginin çekimleri için sarışın oldu. Bilgin sosyal medya hesabından paylaştığı çekim görüntüleri ile dikkat çekti.

Kilisede yapılan çekimleri sosyal medya hesabından paylaşan Belçim Bilgin, yeni görüntüsüne dair çok sayıda yorum alırken birçok takipçisi tarafından da Sıla’ya benzetildi. Sarışın halini beğenmeyen pek çok takipçisi de Belçim Bilgin’in paylaşımının altına yorum yapmaktan geri durmadı.

Neyse ki oyuncunun sadece çekim için bu görüntüye büründüğü ve çekimlerde peruk kullandığı ortaya çıktı.

Çünkü başrolünü oynadığı ‘The Hardest Things’ filmi ve ‘Behzat Ç’ dizisi için esmer olması gerekiyor.