Belinay Sandıkçı kimdir? Belinay Sandıkçı nereli ve kaç yaşında?

Belinay Sandıkçı, 2002 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Yasak Elma dizisi ile adım atan Belinay Sandıkçı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Belinay Sandıkçı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Dila karakterini canlandıran Belinay Sandıkçı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Belinay Sandıkçı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BELİNAY SANDIKÇI KİMDİR?

Belinay Sandıkçı, 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. No10Studios sanat okulunda oyunculuk eğitimi alan Belinay Sandıkçı'nin ilk oyunculuk deneyimi Yasak Elma dizisidir.

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve Şafak Pekdemir gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Dila karakterine hayat veren Belinay Sandıkçı, 1.74 metre boyunda ve 54 kilodur.

Belinay Sandıkçı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Dila) (TV Dizisi)