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Bella Hadid “Bu hayatı sensiz asla yaşayamam”
Bella Hadid “Bu hayatı sensiz asla yaşayamam”
Gigi Hadid, önceki gün 23 yaşına girdi. Kız kardeşi Bella Hadid, ablasının doğum gününü “Bu hayatta sensiz asla yaşayamam. Sen benim idolüm, sırdaşım, en yakın arkadaşımsın” sözleriyle kutladı.
Magazin 25 Nisan 2018 - 08:49

ABD'li top model Gigi Hadid, 23'üncü yaşını New York'ta verdiği özel bir parti ile kutladı. Gigi'nin partisine kız kardeşi Bella Hadid, annesi ve babasının yanı sıra yakın dostları da katıldı. Ablasının doğum gününde yanından bir saniye bile ayrılmayan Bella Hadid, sosyal medyada da duygusal bir mesaj yayınladı, “Fotoğraflarımıza ve videolarımıza bakıp beraber büyüdüğümüzü görüyorum, bu beni gülümsetiyor. Çünkü biliyorum ki bu hayatı sensiz asla yaşayamam. Sen benim idolüm, sırdaşım, en yakın arkadaşımsın” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme: 10:33 - 25.04.2018
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