Bella Hadid “Bu hayatı sensiz asla yaşayamam”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ABD'li top model Gigi Hadid, 23'üncü yaşını New York'ta verdiği özel bir parti ile kutladı. Gigi'nin partisine kız kardeşi Bella Hadid, annesi ve babasının yanı sıra yakın dostları da katıldı. Ablasının doğum gününde yanından bir saniye bile ayrılmayan Bella Hadid, sosyal medyada da duygusal bir mesaj yayınladı, “Fotoğraflarımıza ve videolarımıza bakıp beraber büyüdüğümüzü görüyorum, bu beni gülümsetiyor. Çünkü biliyorum ki bu hayatı sensiz asla yaşayamam. Sen benim idolüm, sırdaşım, en yakın arkadaşımsın” ifadelerine yer verdi.