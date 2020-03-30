Bella Hadid D vitamini ihtiyacını bahçesinde gideriyor

Dünyanın en güzel kadınlarından olan Bella Hadid, dünyayı tehdit eden corona virüsüne karşı sık sık “Evde kal” çağrısında bulunuyor. Bu süreçte kendisi de evinden ayrılmayan Hadid, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı.

23 yaşındaki güzel karantina günlerinde çekilen seksi pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Hadid, son olarak D vitamini almak için beyaz bikinilerini giydi ve evinin bahçesinde güneşlendi.

Hadid geçtiğimiz günlerde “Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın” demişti.