Bella Hadid estetik yaptırdığını sonunda itiraf etti

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bugüne kadar estetik yaptığı iddialarını her zaman reddetmişti. Ünlü model yıllar sonra ilk kez yaptığı bir röportajda 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Bella Hadid, Vogue dergisi ile yaptığı röportajda, son dönemde akıl sağlığı ve fiziksel revizyonu ile ilgili yaşadığı sıkıntılara dair samimi itiraflarda bulundu.

Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, ilk kez daha önce burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıkladı.

‘GİGİ’YE GÖRE KENDİMİ HEP ‘ÇİRKİN’ BULDUM’

Hadid, bir süredir anoreksiya ile olan savaşından bahsederken, bundan doalyı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı. Ünlü model, ablası Gigi Hadid’e kıyasla kendini her zaman daha ‘çirkin’ bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtti.

Yarı Hollandalı yarı Filistinli Bella estetik ameliyatı hakkında ‘Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim” dedi.

ABD’de kozmetik cerrahiyi çevreleyen belirli yasalar olmasa da burun büyümesinin yüzde 90’ı tamamladığında rinoplasti yani burun estetiği yapılabiliyor. Bu genellikle kızlarda 13 yaşından sonra yapıldığına işaret ediyor.

‘HİÇ DOLGU YAPTIRMADIM’

Bella Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğu konusunda ısrarcı olurken, “İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Eminim sen de şimdi 13’teki gibi görünmüyorsun, değil mi?” dedi.

Bella Hadid yüzüne hiç dolgu yaptırmadığını iddia ederken, “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte” dedi.

Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirdi. Hadid, “İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörmde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim.’ dedi.

İlginizi Çekebilir Gigi Hadid, Ukrayna ve Filistin'deki mağdurlar için harekete geçti

İlginizi Çekebilir O artık bekâr bir anne: Kim Kardashian'ın isteği mahkemede kabul edildi