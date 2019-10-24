Bella Hadid paylaştı, hayranları bayıldı

Profesyonel model Bella Hadid, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile takipçilerinden saatler içerisinde yarım milyon beğeni aldı.

İngiltere'de gerçekleşen altın oran ölçüleri hesaplanarak yapılan güzellik değerlendirmesine göre yüzü %94.35 oranı ile kusursuz seçilen Bella Hadid, son dönemin popüler isimlerinden…

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, 9 Ekim’de 23 yaşına girdi. 2014'te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, son birkaç yılın en popüler modellerinden biri olmayı başardı.

HESABINDAN ÇEKİCİ PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Bella Hadid, instagram hesabını da aktif olarak kullanan isimlerden… sadece yer aldığı çekimlere ait değil gündelik hayatına dair paylaşımlarda da bulunan Hadid, çektiği seksi karelerle beğeni kazanıyor. Hadid, paylaştığı son selfie üzerinden dört saat içinde 500 bini aşkın beğeni kazandı.