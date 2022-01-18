Bella Hadid, ruh sağlığını korumak için iki yıldır herhangi bir stilistle çalışmıyormuş

Bella Hadid, uzun zamandır kişisel bir stilist kullanmamasının nedeninin zihinsel sağlık sorunları olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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WSJ Magazine’e konuşan 25 yaşındaki süper model, zihinsel olarak zor zamanlar geçirdiğini anlattı. Hadid, özellikle fotoğrafçıların beklediği kaygısıyla dışarıya çıkmanın kendisi için karmaşk olduğunu söyledi:

“Geçen yıl, insanlar benim tarzım hakkında konuşsalar, beğenseler de beğenmeseler de önemli değildi. Çünkü bu benim tarzım, bunu öğrenmek benim için gerçekten önemliydi. Sabah evden çıktığımda aklıma şu geliyor: Bu beni mutlu ediyor mu? Bu konuda iyi hissediyor muyum ve rahat hissediyor muyum?”

Victoria’s Secret modeli geçen yıl Instagram aracılığıyla ruh sağlığıyla ilgili samimi açıklamalar yapmıştı ve ergenlik ve yetişkin yaşamının çoğunda aşırı depresyon ve kaygıdan muzdarip olduğunu söylemişti:

“Sinirlerimi yatıştırmak için bir içki içmeden dışarı çıkmak benim için zorlaştı, bu da beni, hiç dışarı çıkmak istemez bir hale getirdi. Ayrıca sürekli bir rejimi zorlayan bir yaşamla, her gün 13 saat çalışmanın yanı sıra, bunun benim için sürdürülebilir bir yaşam olmadığını biliyordum.”

Hadid ayrıca WSJ’ye geçen kasım ayında neden ağladığı bir dizi selfie’yi Instagram’da paylaştığını da anlattı:

“Gerçekten depresif dönemlerim olurdu ve annem ya da doktorum nasıl olduğumu sorardı. Onlara yazarak cevap vermek yerine, bir fotoğraf gönderirdim. O zamanlar benim için en kolay şey buydu, çünkü nasıl hissettiğimi asla açıklayamıyordum.”

Hadid, iyi ve kötü günleri olduğunu söylerken sosyal medyada ne kadar çok şey paylaştığı konusunda pişmanlık duymadığını da belirtti.

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