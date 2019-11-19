Bella Hadid, Selena Gomez’in yorumu yüzünden fotoğrafını sildi

Selena Gomez, Bella Hadid'i Instagram'da takibe aldı, ardından da bir fotoğrafına yorum yaptı. Ne var ki Hadid, eski sevgilisi The Weeknd ile bir süre önce aşk yaşayan Gomez’in, uzattığı barış çubuğunu görmezden geldi ve yorum yaptığı fotoğrafı sildi.

Selena Gomez ve Bella Hadid… İkisi de dünyanın en ünlü iki kadını. Tek ortak noktaları var, o da şarkıcı The Weeknd… Önce Selena Gomez ile sevgili olan, ayrıldıktan sonra Bella Hadid ile yeni bir ilişkiye başlayan şarkıcı, şimdi ikisi ile de ilişkisini bitirdi.

Bunun üzerine Selena Gomez, Bella Hadid’i Instagram’da takibe aldı ve hayranlarını şoka uğrattı. Bu hamlesiyle ‘Zeytin dalı’ uzattığı düşünülen Gomez, takip ettikten bir hafta sonra, Hadid’in bir fotoğrafına yorum yaptı.

Ünlü modelin yaklaşık dört yıldır bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve şu sıralar ayrı olduğu The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca aşk yaşayan şarkıcı, Hadid'in sosyal medya paylaşımının altına ‘Nefes kesici’ yazdı.

Her ne kadar Selena aralarında bir sorun olmadığını gösterse de, Bella, eski sevgilisiyle birliktelik yaşayan Gomez'in beğenerek yorum yaptığı fotoğrafı, dakikalar içinde sildi. Bu durum, takipçilerin gözünden kaçmazken, dış basın, güzel modelin olanları unutmadığını ve şarkıcıyı affetmediğini yazdı.

Selena Gomez, Bella Hadid’in fotoğrafı sildiğini kendi sosyal medya hesabında paylaşan bir takipçisine de yorum yaptı. Durumu fark eden Gomez “Bu berbat” yorumunda bulundu.