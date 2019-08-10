Bella Hadid ve Gigi Hadid soyuldu

Ünlü kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in Mikonos'ta tatil yaptıkları ev soyuldu. Hırsızlar kız kardeşlerin kıyafetlerini, mücevherlerini ve çantalarını almış...

Gigi ve Bella Hadid kardeşler, geçen hafta üvey ablalarının doğum günü için Mikonos’a gitmişti. Burada tatile devam eden Bella ve Gigi kasabadayken, kaldıkları ev soyuldu.

24 yaşındaki Gigi ve 23 yaşındaki Bella’nın kıyafetleri, mücevherleri, çantaları hatta güneş gözlüklerini dahi çalınmış. TMZ’ye konuşan Babası Mohamed Hadid, kızlarının soygun olayından dolaşı şokta olduğunu, travma yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları şoktan sonra tatili bitirip ilk uçakla ülkelerine dönen kardeşlerden Gigi Hadid, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve “Oraya asla dönmem. Kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” dedi.