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Bella Hadid’den Filistin’e destek

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin’e destek protestosuna katıldı.

Güncellenme: 00:37, 17/05/2021
Hayat HaberleriMagazin

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'in İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor.

New York kentinden düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katılan Hadid, “Filistin’e özgürlük” sloganları atarak, elinde Filistin bayrağı taşıdı.

Hadid, Instagram hesabından ise bir dizi fotoğraf ve video paylaşarak, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, akıllı, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinli aynı yerde. Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür oluncaya kadar Özgür Filistin!” mesajını yayınladı.

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Yayınlanma Tarihi:00:14,