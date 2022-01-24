Bella Hadid’den samimi itiraf: “Kendimi kontrol edemeyince içmeyi bıraktım”

Bella Hadid, InStyle'a verdiği röportajda birbirinden samimi itiraflarda bulundu. Ünlü model, kendini kontrol edemediğini hissettiği için altı ay önce içmeyi bıraktığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ruhsal olarak çalkantılı süreçlerden geçen ve bunu sosyal medyada da dile getiren Bella Hadid, son olarak InStyle’a verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki model, altı ay önce alkol almayı bıraktığını söyledi: “İçme konusunda üzerime düşeni yaptım. Alkolü seviyordum ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemediğimi hissettiğim geceler yaşamaya başladım.”

Hadid, bir doktorun alkolün beyin üzerindeki etkilerini ortaya çıkaran taramalarını göstermesinin ardından bir bardak daha almanın çok daha zor hale geldiğini ve geleceği için ayık kalmayı planladığını söyledi:

“Artık içme ihtiyacı hissetmiyorum çünkü sabahın 3’ünde, beş yıl önce liseden mezun olurken söylediğim bir şeyi düşünerek korkunç bir endişeyle uyandığımda beni nasıl etkileyeceğini biliyorum.”

Bu ayın başlarında Hadid, WSJ ile yaptığı bir röportajda acı verici zihinsel sağlık süreçlerinden bahsetmişti. Victoria’s Secret modeli, özellikle paparazzilerin dışarıda olması endişesi ile evden çıkıp bir kıyafet giymenin bile onun için zor olduğunu itiraf etmişti:

“İnsanlar benim tarzım hakkında konuşsalar, beğenseler de beğenmeseler de önemli değil, çünkü bu benim tarzım, bunu öğrenmek benim için gerçekten önemliydi. Sabah evden çıktığımda aklıma şu geliyor: Bu beni mutlu ediyor mu? Bu konuda kendimi iyi hissediyor muyum ve rahat hissediyor muyum?”

Hadid daha önce geçen yıl Instagram’da paylaştığı bir gönderide aşırı depresyon ve kaygı sorunu yaşadığını açıklamıştı. Hadid, “Sinirlerimi yatıştırmak için bir içki içmeden dışarı çıkmak benim için zorlaştı” demişti.

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