Bella Hadid’den tehlikeli hareketler

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de korkuttu.

Plajdan paylaştığı yeni yıl kareleriyle 2020’nin ilk bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Hadid, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı jet ski videoları ile dikkat çekti.

28 milyona yaklaşan takipçisiyle özel hayatına dair çok sayıda video ve fotoğraf paylaşan Bella, bu defa elinde telefonuyla jet ski üzerinde çektiği videoyu paylaştı.

Bikinisini takipçilerinin beğenisine sunan Hadid, aynı videoda tek eliyle telefonu tutarken bir yandan da su üzerinde son derece hızlı bir şekilde gidebilen jet ski aracını kullanıyor. Bella’nın bu tehlikeli hareketleri bazı takipçileri tarafından eleştirildi.