Karantina dönemini evinde geçirmiş olmasına rağmen profesyonel çekimlere devam eden Bella Hadid belki de bu süreyi en etkin geçiren isimler arasında oldu. Havuz kenarında çekilmiş çekici kareleriyle beğeni toplayan Hadid bu defa başka bir hünerini gösterdi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Çekici fiziğini gözler önüne seren çok sayıda paylaşıma imza atan Hadid, bu defa başka hünerlerini gösterdi.

Evinin bahçesinde çektiği videoda kendisine bir salıncak yaparken görülen Hadid, elindeki matkapla salıncak için delikler açtıktan sonra tahtayı hayalindeki gibi renklendirmeyi de unutmadı.

Bella Hadid’in bu paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, onun bikinili pozlarını görmeye alışmış takipçileri “Bella Hadid’in başka hünerleri de varmış” şeklinde yorumlar yaptı.