Bella Hadid’in cesur dekoltesi görenleri şoke etti

Bella Hadid, sosyal medya hesabını etkin bir şekilde kullanan ünlülerden bir tanesi. Çoğu zaman en cesur pozları veren Hadid, yine çıplaklığın sınırlarında geziyor.

27 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Hadid’in göğüs dekolteli bu paylaşımına bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

Geçtiğimiz hafta da göğüslerinin tamamen göründüğü, transparan beyaz bir bluzla Karayipler’de fotoğraf çekimine katılan 23 yaşındaki Hadid, benzer fotoğrafları kendi hesabından yayınlamaktan da çekinmedi.