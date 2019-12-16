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Bella Hadid’in cesur dekoltesi görenleri şoke etti
Bella Hadid’in cesur dekoltesi görenleri şoke etti
Genç model Bella Hadid, sınırları zorlayan paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozunu görenler gözlerine inanamadı.
Magazin 16 Aralık 2019 - 10:24

Bella Hadid, sosyal medya hesabını etkin bir şekilde kullanan ünlülerden bir tanesi. Çoğu zaman en cesur pozları veren Hadid, yine çıplaklığın sınırlarında geziyor.

27 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Hadid’in göğüs dekolteli bu paylaşımına bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

Geçtiğimiz hafta da göğüslerinin tamamen göründüğü, transparan beyaz bir bluzla Karayipler’de fotoğraf çekimine katılan 23 yaşındaki Hadid, benzer fotoğrafları kendi hesabından yayınlamaktan da çekinmedi.

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