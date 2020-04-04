Bella Hadid’in karantinada seksi pozları

Corona virüsünden korunmak için karantinada olan Bella Hadid cesur pozlar paylaşmaya devam ediyor.

Dünyanın en güzel kadınlarından birisi olan Bella Hadid, corona virüsü sebebiyle evinde karantinada kalırken, sosyal medyaya ağırlık veriyor.



Geçtiğimiz günlerde bahçesinde güneşlenirken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Hadid, şimdi de sarı bir ceket ile cüretkar pozlar verdi.

Hadid’in her bir pozu bir milyonun üzerinde beğeni aldı.



Ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde kariyerinin başında mental olarak zor günler geçirdiğini söylerken, “Her sabah ağlayarak uyanıyordum” demişti.