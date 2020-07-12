Bella Hadid’in karantinadaki arayışı

Karantina döneminin tüm kurallarına uyan ve evinden çıkmayan Bella Hadid, bu süre zarfında yine de takipçilerinden ve çekimlerinden uzak kalmadı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve evinden yaptığı çekimlerle takipçilerinin heyecanlandırmayı başaran Hadid, özellikle cesaret isteyen paylaşımlarla kendisinden söz ettirdi.

Kimi zaman havuzu başında çekilmiş bikinili kareleriyle milyonlarca takipçisinin karşısına çıkan Hadid, kimi zaman da ağaçların altında çekilmiş bikinili kareleriyle yürek hoplattı.

Hadid son olarak mayıs ayının son günlerinde çekilmiş fotoğraflarını görücüye çıkardı ve altına da karantina dönemine atıfta bulunarak “92 gündür bu ağaçların ruhlarını arıyorum” notunu düştü.