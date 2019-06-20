Bella Thorne tehdite pabuç bırakmadı, Whoopi Goldberg tarafından eleştirildi

Tehdite pabuç bırakmayan ve çıplak fotoğraflarını kendisi paylaşan 21 yaşındaki Thorne, “Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum (…) Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” dedi. Bella Thorne çok sayıda destek mesajı aldı. Ancak eleştiriler de geldi.

GOLDBERG’DEN ŞAŞIRTAN SUÇLAMA

Oyuncu Whoopi Goldberg, ABD'de yayımlanan 'The View' adlı talk şov programında, “Ünlüyseniz, kaç yaşında olduğunuz umurumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmezsiniz” dedi. Goldberg, “Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker'lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm. Özellikle bu tarz şeyler telefonunuzda olduğu sürece hacklendiğiniz zaman şaşırmamalısınız” ifadelerini kullandı.

“KENDİNDEN UTANMALISIN”

Goldberg'in eleştirisine sosyal medyadan yanıt veren Thorne, “Kendinden utanmalısın” dedi. Videoda konuşurken ağlayan Thorne, “Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce” dedi. Ünlü yıldız, şöyle devam etti; “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz.”