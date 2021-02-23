Bella Thorne’nun klibine erişim engeli

Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazandığı şeklindeki haberlerle gündem olan 23 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Thorne’nun klibi YouTtube tarafından yayından kaldırıldı.

Thorne’nun porno film oyuncusu Abella Danger’la birlikte çektiği klip bazı takipçileri tarafından şikayet edildi. YouTube da bunun üzerine 19 Şubat’ta yayınlanan klibi sildi.

“SAVAŞI BIRAKMAYACAĞIM”

Klibin kaldırılmasına isyan eden Thorne, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik sansürün sona ermesi gerekiyor!!! Buna karşı savaşmayı asla bırakmayacağım.”

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