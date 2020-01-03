Bella Thorne’un 2019 başarıları

Sosyal medya hesabını aktif ve cesur bir şekilde kullanan Bella Thorne, yine bir paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Siyah bir mayoyla verdiği pozunun altına "İşte 2019 başarılarım" notunu yazdı.

Geçen aylarda cinsel içerikli paylaşım sitesinden aldığı ödülle bir anda gündemde yer bulmuştu. Her zaman cesur paylaşımlarıyla hayranlarından takdir toplayan genç isim, 2019 başarılarını listelediği bir notla yine cesur bir fotoğraf paylaştı.

22 yaşındaki oyuncu, siyah mayo ve dantelli çoraplarıyla verdiği pozu 22.1 milyon takipçisinin beğenisine sundu. İddialı fotoğraf 1 milyon beğeni aldı.

Thorne paylaşımına “İşte 2019 başarılarım” diyerek şu sözleri sıraladı:

Kitabım ‘En Çok Satanlar’a girdi. Carnegie salonunda sahne aldım.

BBC’nin en etkili 100 kadın listesine girdim. Kısa filmim için yönetmen ödülü kazandım.

2020 için bir sonraki kısa filmimi yazmaya başladım.

2 farklı proje için yönetmen koltuğuna oturdum.

Cilt bakımına başladım. (Umarım aknelerimden kurtulurum)

Kötü hislerden ayrıldım. Bir ev daha satın aldım.

Bir televizyon şovunda rol aldım.

Bir televizyon programı yazdım ve sattım.

Bu yıl 5 film çektim.