Bella Thorne’un koltukaltı tüyleri olay oldu

Eksi Disney yıldızı Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı son videoyla yine olay oldu. Güneşlenirken dans etmeye başlayan ünlü ismin koltukaltı tüylerini saklamaması ise takdir topladı.

Yaklaşık bir yıl önce Madonna ve Julia Roberts’ı ilham alarak koltukaltı tüylerini almayı bırakan ve doğallığıyla barıştığını açıklayan Bella Thorne son paylaştığı videoda özgürce dans ederken görülüyor.

İKİ SEVGİLİSİ VAR

Paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen Thorne önceki günlerde yeni kız arkadaşıyla yatakta üstsüz poz vermişti. 2017 yılından beri İtalyan sevgilisi Benjamin Mascolo’dan ayrılmayan Thorne, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın altına “Kameradan utanan ilk sevgilim” notunu yazdı. Sevgilisi Mascolo da paylaşımın altına “Çok tatlısınız” yorumunu yapınca, durumun poliamori olduğu ortaya çıktı.

POLİAMORİ NEDİR?

Poliamori, bireylerin birden çok sevgiliye sahip olabildikleri bir ilişki türü. Söz konusu ilişkiye dahil olan herkesin bu durumun bilincinde olup bunu onayladığı bir ilişkidir.