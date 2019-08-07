Bella ve Weeknd aşkı bir kez daha bitti!

Yurtdışında bir dergi tarafından ortaya atılan iddiaya göre çifte yakın bir kaynak ikilinin ayrıldığını söyledi. Yeniden başlayan beraberliklerini bir yıl kadar devam ettirebilen ikilinin ayrılıklarıyla ilgili olarak; “Şu anda fiziksel ve zihinsel olarak farklı yerlerde bulunuyorlar. Bella moda haftası için hazırlanırken, Weeknd’de müzik çalışmaları ve yakında sergileyeceği oyunculuk sınavı için çalışıyor” şeklinde konuştu. Dergiye konuşan kaynak ayrıca “Yoğun bir seyahat programları yüzünden bir araya gelemeyen ikilinin bu yüzden sürtüşme yaşadıkları ve son zamanlarda sıkça tartıştıklarını” da söyledi. Hadid ve The Weeknd, ilişkilerini Kasım 2016’da sona ermeden önce bir buçuk yıl önce çıktı. Ardından The Weeknd, Ocak 2017’den Ekim 2017’ye kadar 10 ay boyunca Selena Gomez’le çıktı. Temmuz 2018’de ilişkilerini yeniden başlatan çift bir kez daha ayrılık kararı aldı.