Ben Affleck: Jennifer ile boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığı

Ben Affleck: Jennifer ile boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığı

ABD'li aktör Ben Affleck, verdiği son röportajda birçok itirafta bulundu. Alkol bağımlılığının evliliğini nasıl boşanmaya sürüklediğinden bahseden Affleck, "Boşanmak hayatımdaki en büyük pişmanlığım" dedi.

Ünlü oyuncu Ben Affleck, oyuncu eşi Jennifer Garner ile boşanmasından ve alkol bağımlılığının evliliğini nasıl etkilediğinden bahsetti.

The New York Times gazetesine röportaj veren 47 yaşındaki aktör, 2005 ile 2018 yılları arasında evli kaldığı ve üç çocuğunun annesi olan Garner ile boşanmasını, “Hayatımın en büyük pişmanlığı” olarak yorumladı.

Alkol bağımlılığından muzdarip olan oyuncu, bazı hatalar yaptığını ve pişman olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: “Kendinizi o durumdan çekip çıkarmak, hatalarınızdan ders almak, daha fazla öğrenmek zorundasınız ve geleceğe bakmayı denemelisiniz.”

ESKİ EŞİ DESTEKLEDİ

Affleck’in rehabilitasyon döneminde de boşanma sürecinde olduğu Jennifer Garner’ın desteğini görmüştü.

Çift 2015 yılında ayrılık kararı almış, 2018’de ise boşanma davası açmıştı.

Ben Afflec en son, alkol bağımlısı olan ve koçluk teklif edilen eski basketbol oyuncusunu canlandırdığı The Way Back filminde rol aldı. Film 6 Mart’ta gösterime girecek.