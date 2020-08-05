Ben Affleck ve Ana de Armas aşk sarhoşu! Bir an ayrı kalamadılar
Jennifer Garner’la olan evliliğinin bitmesinin ardından zor günler geçiren ünlü oyuncu Ben Affleck huzuru bulmuş gibi görünüyor.
Uzun süre alkol problemleriyle mücadele eden ve rehabilitasyona yatan 47 yaşındaki Affleck, sevgilisi Ana de Armas’la aşk sarhoşu olmuş durumda.
Ünlü çift, Matt Damon ve eşi Luciana Barroso’yla beraber Malibu’da görüntülendi.
Kumsalda keyifli bir gün geçiren ekipten Affleck, 32 yaşındaki Armas’tan uzak kalmakta zorlandı.
Sevgilisine sık sık sarılan Affleck, Armas’ı öpücüklere boğdu.