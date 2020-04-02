Ben Affleck, yeni sevgilisi için eski eşinden destek alıyor

Ben Affleck, yeni sevgilisi için eski eşinden destek alıyor

Ben Affleck, üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşandıktan sonra, kendisi gibi oyuncu olan Ana de Armas ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Affleck, çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşi Jennifer Garner'dan yardım alıyor.

Ünlü aktör Ben Affleck, yeni sevgilisi Ana de Armas ile ilişkisini evlilik yolunda ilerletiyor. Affleck, üç çocuğunu yeni sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşi Jennifer Garner ile işbirliği yapıyor.

Affleck, haftalar önce başlayan yeni ilişkisinden çocuklarına bahsetmemişti. Affleck, Kübalı oyuncu Ana de Armas ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.

Pskikolojik gerilim filmi Deep Water’da evli bir çifti canlandıran Ben Affleck ve Ana de Armas, film çekimlerinden sonra sevgili oldular.