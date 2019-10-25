Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ben Affleck yeni sevgilisini internetten arıyor
Ben Affleck yeni sevgilisini internetten arıyor
Ben Affleck artık ünlü bir sevgili istemediği için çareyi çöpçatan sitesinde buldu. Ünlü oyuncu yeni sevgilisini VIP'lerin üye olabildiği bir uygulamadan bulmayı ümit ediyor...
Magazin 25 Ekim 2019 - 14:17

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı, Justice League / Adalet Birliği, Pearl Harbor, Korkusuz, Operasyon: Argo, Armageddon gibi filmlerin başrol oyuncusu Ben Affleck’in, bir çöpçatan uygulamasından sevgili aradığı iddia edildi.

Ben Affleck

Üç çocuğunun annesi ünlü oyuncu Jennifer Garner ile evliliğini bitirdikten sonra, Lindsay Shookus ile iki yıl süren ilişkisini de noktalayan Affleck, çevresinin söylediğine göre artık ünlü isimlerle birlikte olmak istemiyormuş.

Ben Affleck ve çocukları

Page Six’in haberine göre, 47 yaşındaki Ben Affleck, yeni sevgili bulmak için ünlülerin ve VIP kişilerin yer alabildiği çöpçatanlık uygulamasına kaydolmuş. “O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil” diyen bir kaynak, “Ben özel biri ve şu an iyi durumda. Çocukları var ve işine odaklanıyor. Yeniden aşık olmaya hazır” bilgisini verdi.
Yine bir iddiaya göre, Page Six'in bu durumu haberleştirmesinin ardından Affleck uygulamadaki profilini değiştirmiş ama uygulamadan çıkmamış.