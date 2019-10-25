Ben Affleck yeni sevgilisini internetten arıyor

Ben Affleck artık ünlü bir sevgili istemediği için çareyi çöpçatan sitesinde buldu. Ünlü oyuncu yeni sevgilisini VIP'lerin üye olabildiği bir uygulamadan bulmayı ümit ediyor...

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı, Justice League / Adalet Birliği, Pearl Harbor, Korkusuz, Operasyon: Argo, Armageddon gibi filmlerin başrol oyuncusu Ben Affleck’in, bir çöpçatan uygulamasından sevgili aradığı iddia edildi.

Üç çocuğunun annesi ünlü oyuncu Jennifer Garner ile evliliğini bitirdikten sonra, Lindsay Shookus ile iki yıl süren ilişkisini de noktalayan Affleck, çevresinin söylediğine göre artık ünlü isimlerle birlikte olmak istemiyormuş.

Page Six’in haberine göre, 47 yaşındaki Ben Affleck, yeni sevgili bulmak için ünlülerin ve VIP kişilerin yer alabildiği çöpçatanlık uygulamasına kaydolmuş. “O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil” diyen bir kaynak, “Ben özel biri ve şu an iyi durumda. Çocukları var ve işine odaklanıyor. Yeniden aşık olmaya hazır” bilgisini verdi.

Yine bir iddiaya göre, Page Six'in bu durumu haberleştirmesinin ardından Affleck uygulamadaki profilini değiştirmiş ama uygulamadan çıkmamış.