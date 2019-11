Ben Fero’nun yeni Şarkısı YouTube’da bir numaraya yerleşti! İşte ‘Arkadaş’ şarkı sözleri

Şarkı sözü Ben Fero’ya, müziği Can Volkan’a ait olan ‘Arkadaş’ şarkısı 13 saatte 116 bin beğeni aldı. 6 bin 500 YouTube kullanıcısı ise şarkıyı beğenmedi. Onbinlerce yorum yapılan şarkı, uzun süre listede zirvedeki kalacak gibi.

BEN FERO – ARKADAŞ

ŞUBATTA YAYINLANAN ALBÜMÜ SPOTİFY’DA REKOR KIRMIŞTI

Bilindiği üzere Ben Fero kısa süre önce çıkardığı Biladerim İçin ve 3,2,1 gibi şarkılarla rap dünyasına giriş yapmış, yayınlanan albümü, bir hafta sonra Spotify’da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi olmuştu.

ARKADAŞ ŞARKI SÖZLERİ

Yerimdeyim ulan İzmir Güzelbahçe yuvam kaşım çatık kafam çizik fizik Süleymane Youla (BRE)

Çok yukarda bura kimse yok ki geri duran Fer listeleri vuran paso hisseleri bulan

Vur ulan vur ulan vur vur

Oluyo mu buraları duman (DUMAN)

Fero baba tanımadı kural (KURAL)

Arabada çalıp hadi tur at (TUR AT)

Son ses kalmadı kulak biz de komplex yok hiç yapmadık surat biraz obsesyon Azer reis filan baba rest in peace nehir gibiyim fırat (OFF)

Tvlere konuk oldum ekmek parası

Kazanamadım ama ben hep rap yaparim

Tanımadan bilmeden nefret adamım

Twitterda linç edip hashtag yazalım

Albümü şirkete peşkeş hani bana destek

En kötü IG'de keşfet çıksa da olsak la biz de bi Sheck Wes

Hangisi var ulan bende eşşek

Bundan önce hep yek geldi benim zarlarım lan

Tek rap ateşimi harladı

Hecelememek artık nefesimi darladı bak Tamam dimi anladın ? (KAPİŞ)

Köyümde de pek tez parladım, seçim yaptım sahne mi ya da tarla mı,

tabi bilirim her rapçi böyle sarmadı

Soytarılar anca bebeleri kandırır

Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş

Girdiğim mahallelerde bagajlarda Kalash

Gangstacılık falan değil hayat şartı dadaş

Göt olana yok dost ya da arkadaş x2

Hecelere ihtiyaç yok anlayan için

Bakkal bile alır yarım saat ünlüyüm abicim

Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyicim

Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici

Alayınız kan için, sanın oldu abicim

Ne ölür ne üzülürüm sanma beni Avicii

Özgüvenli gençler sevdi beni oldu badici

Röportaj yok bizde kardeş prim ya da fan için

Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş

Girdiğim mahallelerde bagajlarda Kalash

Gangstacılık falan değil hayat şartı dadaş

Göt olana yok dost ya da arkadaş x2