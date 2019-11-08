Ben Fero’nun yeni Şarkısı YouTube’da bir numaraya yerleşti! İşte ‘Arkadaş’ şarkı sözleri

Şarkı sözü Ben Fero’ya, müziği Can Volkan’a ait olan ‘Arkadaş’ şarkısı 13 saatte 116 bin beğeni aldı. 6 bin 500 YouTube kullanıcısı ise şarkıyı beğenmedi. Onbinlerce yorum yapılan şarkı, uzun süre listede zirvedeki kalacak gibi.
BEN FERO – ARKADAŞ
ŞUBATTA YAYINLANAN ALBÜMÜ SPOTİFY’DA REKOR KIRMIŞTI
Bilindiği üzere Ben Fero kısa süre önce çıkardığı Biladerim İçin ve 3,2,1 gibi şarkılarla rap dünyasına giriş yapmış, yayınlanan albümü, bir hafta sonra Spotify’da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi olmuştu.
ARKADAŞ ŞARKI SÖZLERİ
Yerimdeyim ulan İzmir Güzelbahçe yuvam kaşım çatık kafam çizik fizik Süleymane Youla (BRE)
Çok yukarda bura kimse yok ki geri duran Fer listeleri vuran paso hisseleri bulan
Vur ulan vur ulan vur vur
Oluyo mu buraları duman (DUMAN)
Fero baba tanımadı kural (KURAL)
Arabada çalıp hadi tur at (TUR AT)
Son ses kalmadı kulak biz de komplex yok hiç yapmadık surat biraz obsesyon Azer reis filan baba rest in peace nehir gibiyim fırat (OFF)
Tvlere konuk oldum ekmek parası
Kazanamadım ama ben hep rap yaparim
Tanımadan bilmeden nefret adamım
Twitterda linç edip hashtag yazalım
Albümü şirkete peşkeş hani bana destek
En kötü IG'de keşfet çıksa da olsak la biz de bi Sheck Wes
Hangisi var ulan bende eşşek
Bundan önce hep yek geldi benim zarlarım lan
Tek rap ateşimi harladı
Hecelememek artık nefesimi darladı bak Tamam dimi anladın ? (KAPİŞ)
Köyümde de pek tez parladım, seçim yaptım sahne mi ya da tarla mı,
tabi bilirim her rapçi böyle sarmadı
Soytarılar anca bebeleri kandırır
Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş
Girdiğim mahallelerde bagajlarda Kalash
Gangstacılık falan değil hayat şartı dadaş
Göt olana yok dost ya da arkadaş x2
Hecelere ihtiyaç yok anlayan için
Bakkal bile alır yarım saat ünlüyüm abicim
Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyicim
Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici
Alayınız kan için, sanın oldu abicim
Ne ölür ne üzülürüm sanma beni Avicii
Özgüvenli gençler sevdi beni oldu badici
Röportaj yok bizde kardeş prim ya da fan için
Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş
Girdiğim mahallelerde bagajlarda Kalash
Gangstacılık falan değil hayat şartı dadaş
Göt olana yok dost ya da arkadaş x2