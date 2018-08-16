Benan Kepsutlu kimdir? Benan Kepsutlu ne iş yapıyor?

Benan Kepsutlu kimdir? Benan Kepsutlu ne iş yapıyor?

Benan Kepsutlu, geçen yıl evlendiği Özgür Taşdemir'le boşanma süreci basına konu oldu. Benan Kepsutlu, Habertürk'te haber spikerliği ve program sunuculuğu yapıyor. Peki Benan Kepsutlu kimdir?

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Habertürk’ün ünlü ekran yüzü Benan Kepsutlu, geçen yıl dünya evine girmişti. Özgür Taşdemir ile evlenen Benan Kepsutlu, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu. İşte tüm merak edilenleri…

BENAN KEPSUTLU KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüyle aynı üniversitenin Radyo TV Sinema bölümünü bitirdi. 1991-2001 yıllarında İtalya Modena'da Romenica okulunda İtalyanca dil eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparak Ortadoğu konusunda uzmanlaştı. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını yapıyor.

Mehmet Ali Birand yönetiminde Kanal D Haber'de ve CNN Turk'te muhabirlik yaptığı dönemde, televizyon haberciliği eğitimi almak üzere Londra'da BBC News'e kabul edildi. TRT TÜRK'ün Erbil bürosunu kurdu ve ilk temsilcisi oldu. 2010'da haber editörü ve program sunucusu olarak Habertürk'e transfer oldu. Halen Habertürk'te haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmaktadır.

Benan Kepsutlu, görevleri süresince yıllarca İsrail, Filistin ve Irak'ta çalıştı. Gürcistan-Rusya Savaşı'nda Gürcistan'da bulunan Kepsutlu, Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır, Ermenistan, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Malezya ve Kırgızistan'da da kritik süreçlerde özel haber dosyaları hazırladı.